Шмигаль презентував "слугам" у Трускавці оновлену програму діяльності уряду
Під час виїзного засідання фракції "Слуга народу" у Трускавці прем’єр-міністр Денис Шмигаль презентував оновлену програму діяльності Уряду
Про це повідомляє Урядовий портал.
За словами Шмигаля, у програму увійшли спільні напрацювання урядовців, парламентарів і представників Офісу президента, а також понад 500 залучених експертів.
"Документ включає найкращі світові практики організації роботи всієї влади. Програма складається з трьох груп національних пріоритетів; громадяни, держава, економіка. Далі йдуть 12 національних пріоритетів, які містять 97 завдань та понад 2000 заходів", - сказав Шмигаль.
Він додав, що зміниться підхід до реалізації програми, який тепер передбачатиме якісне наповнення документу завдяки залученню експертів, аналітиків, бізнесу та громадськості, а також використання ІТ-інструментів.
"В ІТ-інструмент вже внесені всі завдання, що стоять перед Кабінетом міністрів та міністерствами, сотні показників та таймлайнів, що дозволять в режимі реального часу розуміти як досягаються результати", — пояснив Шмигаль.
- Нагадаємо, 1 жовтня у Трускавці народним депутатам з фракції "Слуга народу" презентували програмні цілі до 2030 року.
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