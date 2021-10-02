Шмигаль презентував "слугам" у Трускавці оновлену програму діяльності уряду

Про це повідомляє Урядовий портал.

За словами Шмигаля, у програму увійшли спільні напрацювання урядовців, парламентарів і представників Офісу президента, а також понад 500 залучених експертів.

"Документ включає найкращі світові практики організації роботи всієї влади. Програма складається з трьох груп національних пріоритетів; громадяни, держава, економіка. Далі йдуть 12 національних пріоритетів, які містять 97 завдань та понад 2000 заходів", - сказав Шмигаль.

Він додав, що зміниться підхід до реалізації програми, який тепер передбачатиме якісне наповнення документу завдяки залученню експертів, аналітиків, бізнесу та громадськості, а також використання ІТ-інструментів.

"В ІТ-інструмент вже внесені всі завдання, що стоять перед Кабінетом міністрів та міністерствами, сотні показників та таймлайнів, що дозволять в режимі реального часу розуміти як досягаються результати", — пояснив Шмигаль.