“У 2030 році Україна відновила свої суверенні кордони”: “слугам” у Трускавці показали програмну презентацію
У Трускавці народним депутатам з фракції "Слуга народу" презентували програмні цілі на 2030 рік
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили нардеп Мар'яна Безугла.
"Розбираємо програму 2030 зараз", - написала нардеп, опублікувавши декілька слайдів.
"Яка наша спільна мета? У 2030 році Україна відновила свої суверенні кордони і стала розвиненою економікою", - говориться в презентації.
На іншому слайді вказані стратегічні пріоритети "Програми трансформації України 2030", які призведуть до відновлення кордонів і досягнення статусу розвиненої економіки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.48
Купівля 26.48Продаж 26.72
-
EUR
Купівля 30.6Продаж 31.03
- Актуальне
- Важливе