“У 2030 році Україна відновила свої суверенні кордони”: “слугам” у Трускавці показали програмну презентацію

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили нардеп Мар'яна Безугла.

"Розбираємо програму 2030 зараз", - написала нардеп, опублікувавши декілька слайдів.

"Яка наша спільна мета? У 2030 році Україна відновила свої суверенні кордони і стала розвиненою економікою", - говориться в презентації.

На іншому слайді вказані стратегічні пріоритети "Програми трансформації України 2030", які призведуть до відновлення кордонів і досягнення статусу розвиненої економіки.



