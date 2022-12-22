Шмигаль припустив імовірність блекауту в Україні на 7-10 днів

Про це Інтерфакс-Україна заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"При найбільш складному випадку блекауту, коли взагалі все розбито, вихід займає від 7 до 10 днів. Це за розрахунками наших енергетиків. Підкреслю, це теоретичні розрахунки, бо світ не переживав іще таких речей", - сказав він.

За словами Шмигаля, уряд готується до всіх можливих сценаріїв розвитку подій.

"Керівникам ОВА, керівникам громад доведено плани реагування на випадок критичних ситуацій. Ці документи мають гриф "Для службового користування", вони не можуть бути озвучені публічно", - зазначив він.

За його словами, Пункти незламності в разі блекауту можуть суттєво покращити ситуацію.

"Якщо брати лише вокзали – вони вже можуть стати притулком для сотень тисяч людей, я зараз навіть не говорю про школи та лікарні", - наголосив він.

Шмигаль зазначив, що таких пунктів, станом на минулий тиждень, – уже 5 тисяч по всій Україні.

"Очікуємо, що через два тижні Пунктів незламності буде вже від 15 до 17 тис. Це той інструмент, який допомагатиме людям вижити в критичні часи, коли може статися блекаут. І, звичайно, визначено перелік дій для місцевої влади. Іншого виходу немає", - констатував прем'єр.

1 грудня у ДТЕК заявляли, що Росії не вдасться реалізувати свої плани з повного відключення України від електроенергії.

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