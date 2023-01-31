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Шмигаль розповів про очікування від саміту Україна - ЄС у Києві

31 січня, 2023 вiвторок
18:39
Україна Шмигаль

Влада очікує від саміту Україна - ЄС, який відбудеться 3 лютого в Києві, оцінки євроінтеграційних зусиль країни, а також вирішення питань, що стосуються економіки

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 30 січня.

"Те, що цей саміт пройде саме в Києві, — це потужний сигнал і партнерам, і ворогам. Партнерам — про те, що Європа вірить у перемогу України та сприяє нашому швидкому руху до вступу в ЄС. Ворогам — це сигнал про марність їхніх зусиль внести розбрат у коаліцію підтримки України та зупинити нашу євроатлантичну інтеграцію", - зазначив очільник уряду.

За його словами, Україна передусім очікує від саміту проміжної позитивної оцінки своїх євроінтеграційних зусиль, що дозволить розпочати предметні переговори про вступ країни до ЄС.

"Крім цього, на порядку денному саміту Україна - ЄС будуть питання секторальної інтеграції української економіки до європейського простору. Зокрема, для нас принципово важливо отримати довгостроковий доступ усіх українських товарів до ринку ЄС без квот і мита. Також ми сподіваємося на прогрес у питанні приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) та у приєднанні до Єдиного роумінгового простору. У нашій адженді залишається і питання "промислового безвізу", - розповів Шмигаль.

Він також очікує вирішення питання щодо фінансової допомоги Україні для швидкого відновлення енергетики та пошкодженого житла.

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