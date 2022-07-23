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Шольц блокує продаж Україні 11 комплексів ЗРК Iris-T SLM, - Welt

23 липня, 2022 субота
20:06
Світ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц затримує постачання сучасних оборонних зенітно-ракетних комплексів Iris-T SLM до України

Про це пише Welt з посиланням на слова анонімних джерел. 

Видання повідомляє, що Україна планує закупити одинадцять систем ППО Iris-T SLM. Журналісти пояснюють, що лише один з цих найсучасніших засобів захисту може захистити велике місто від атак з повітря.

За даними джерел, необхідну заявку на експортну ліцензію було подано до відповідального федерального міністерства економіки на початку липня. Рішення про схвалення має прийняти федеральна рада безпеки, за яку відповідає канцелярія. Останнє слово завжди за Олафом Шольцем, пише видання.

Повідомляють, що міністерство економіки ФРН "позитивно" відреагувало на запит України. Згодом його скерували ​​до федеральної ради безпеки, де вона пролежала три тижні, а рішення не було прийнято.

Зазначають, що міністерство економіки "завжди негайно направляло подібні заявки" на експорт з України до федеральної ради безпеки. Однак комітет, який збирався таємно і включає дев'ять міністрів, які займаються зовнішньою політикою та політикою безпеки, або не погоджувався, або лише неохоче погоджувався в усіх випадках.

Україна також звернулася до федерального уряду за фінансовою підтримкою, повідомляють українські джерела. Однак федеральний уряд затримує цю допомогу. Кажуть, що одна із систем коштує близько 140 мільйонів євро, а за одинадцять одиниць потрібно було б заплатити 1,5 мільярда євро. 

На запит представниця уряду повідомила, що федеральна рада безпеки працює таємно, "тому тут не можна надати жодної інформації. В принципі, ми не коментуємо поточні угоди з іншими країнами".

Німецький ЗРК IRIS-T SLM - зенітний ракетний комплекс середнього радіусу дії розробки компанії Diehl Defence. Призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет.

  • 21 червня федеральний уряд опублікував список зброї, яку планує надати Україні, вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ. Серед іншого, до переліку увійшла система протиповітряної оборони IRIS-T SLM, яку раніше Україні пообіцяв канцлер Німеччини Олаф Шольц. 

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Новини
Україна
Німеччина
війна з Росією
зброя для України
Олаф Шольц
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