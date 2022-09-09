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Головна війна з Росією Шольц розкритикував пропозиції обмеження цін на імпорт газу в ЄС

Шольц розкритикував пропозиції обмеження цін на імпорт газу в ЄС

9 вересня, 2022 п'ятниця
20:45
війна з Росією Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував пропозицію обмежити ціну на весь імпорт газу в ЄС, стверджуючи, що країни, які просувають таку ідею, не враховували наслідки такого радикального кроку

Про це повідомило видання Politico.

Повідомляється, що відповідаючи на запитання щодо закликів до глобального обмеження цін на газ під час пресконференції з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем у Берліні, Шольц висловив сильний скептицизм.

"У нас є друзі в Норвегії, які постачають нам багато газу, у нас є друзі у США, які постачають нам газ. Ми знаємо, що інші країни по всьому світу роблять те саме. І це поза юрисдикцією Євросоюзу, якщо можна так сказати", - сказав Шольц.

Берлін стурбований відсутністю законної юрисдикції в ЄС щодо примусу іноземних постачальників газу до зниження їх цін, і тим, що будь-яке таке обмеження може просто змусити їх перенаправити постачання газу в інші частини світу.

"Тому рішення та пропозиції не такі очевидні, як здаються деяким людям. Я думаю, що нам справді потрібна копітка робота", - сказав канцлер.

Він також попередив, що навіть націлювання цього заходу на російський газ може спровокувати Кремль на припинення поставок, що значно скоротилися, що може стати проблемою для країн Центральної Європи, які все ще отримують газ з Росії.

"Для Німеччини зрозуміло, що ми завжди враховуємо ситуацію держав-членів. Ми уважно прислухаємося до того, що скажуть держави-члени, які все ще одержують газ із Росії у великих обсягах", - додав він.

Якщо Кремль перекриє постачання, Німеччині доведеться ділитися газом із сусідами відповідно до правил ЄС, залишаючи собі менше газу, щоб пережити цю зиму.

  • Нагадаємо, Bloomberg прогнозує енергокризу до 2025 року.
  • 8 вересня Європейський Союз запропонував обмежити ціну на російський газ у середу після того, як президент Володимир Путін пригрозив припинити всі постачання енергії.

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