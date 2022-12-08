Про це повідомляє пресслужба голови уряду.

Він нагадав, що у проєкті "Небесний щит", окрім Німеччини, погодились узяти участь іще 14 країн.

"Я сподіваюся, що захисний щит буде створено протягом наступних п’яти років. Зараз уряд спілкується з виробниками різних систем, аби підготувати конкретні рішення", - сказав Шольц.

За його словами, після нападу Росії на Україну Німеччина зміцнює свою обороноздатність.

"Напад Путіна на Україну є поворотним пунктом, я чітко сказав це 27 лютого. Як наслідок, ми зміцнюємо наші оборонні можливості. Німеччина постійно витрачатиме два відсотки свого економічного виробництва на Бундесвер. Ми створили спеціальний фонд у 100 мільярдів євро, щоби мати можливість здійснювати необхідні витрати", - сказав Шольц.

У жовтні президент Володимир Зеленський закликав ЄС допомогти створити над Україною надійний щит від російських ракет.

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