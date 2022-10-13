Про це повідомляє Spiegel.

Відомо, що федеральна міністерка оборони Крістін Ламбрехт разом із колегами підписали декларацію Європейську ініціативу "Небесний щит" на полях зустрічі НАТО в Брюсселі.

За словами Ламбрехт, крім Німеччини, до проєкту залучено ще 14 країн. Зокрема йдеться про Британію, Словаччину, Норвегію, Латвію, Угорщину, Болгарію, Бельгію, Чехію, Фінляндію, Литву, Нідерланди, Румунію та Словенію. Представники цих країн були присутні на церемонії підписання декларації "Небесного щита". За словами дипломатів, Естонія також хоче взяти участь.

Це повинно допомогти усунути чинні прогалини в системі протиповітряної оборони Європи. Є недоліки, наприклад, у сфері балістичних ракет, які досягають великих висот на своїй траєкторії, а також у захисті від безпілотників і крилатих ракет.

12 жовтня Генсек НАТО Єнс Столтенберг у середу закликав держави Альянсу надати Україні більше систем протиповітряної оборони для захисту міст від ракетних обстрілів Росії. Він додав, що Україна - велика країна з великою кількістю міст, тому потрібно посилити підтримку, щоб Україна могла захистити більше цивільних громадян.

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