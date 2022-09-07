Шольц у розмові з Зеленським підтвердив схвалення 5 млрд євро макрофіну
Президент Володимир Зеленський у середу провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, під час якої сторони охопили "широкий перелік тем"
Про це Зеленський повідомив у власному твіттері.
"Подякував за підтвердження €5 млрд макрофіну від ЄС, розповів про необхідність повноцінної програми МВФ. Обговорили плани щодо подальшого посилення оборонних спроможностей України", – зазначив глава держави.
- 7 вересня Єврокомісія запропонувала 5 млрд євро макрофінансової допомоги Україні. Відомо, що 18 травня Єврокомісія запропонувала надати Україні додаткову макрофінансову допомогу в розмірі до 9 млрд євро у 2022 році у зв'язку з агресією Росії. Перший транш у розмірі 1 мільярда євро прийшов Україні на початку серпня.
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