Шотландія - Україна: букмекери назвали фаворита матчу плей-офф відбору ЧС-2022
Букмекери вважають збірну Шотландії фаворитом у матчі проти України у півфіналі плей-офф кваліфікації чемпіонату світу - 2022
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Букмекерські контори пропонують на перемогу Шотландії в основний час коефіцієнт 2,41, на нічию дають 3,15, на виграш України - 3,35.
Котирування на вихід Шотландії до фіналу плей-офф ЧС-2022 - 1,71, на потрапляння туди команди Олександра Петракова - 2,17.
Гра Шотландія - Україна відбудеться на стадіоні "Хемпден Парк" у Глазго та розпочнеться о 21:45.
Матч можна буде переглянути на телеканалах "Футбол 1", "Індиго TV", а також на платформі oll.tv.
Переможець 5 червня у Кардіффі посперечається за путівку на ЧС-2022 зі збірною Уельсу.
- 1 червня колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав відбірковий матч чемпіонату світу - 2022 проти Шотландії надією всієї країни.
- Головний тренер збірної України Олександр Петраков оприлюднив заявку на гру проти Шотландії.
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