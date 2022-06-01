Про це повідомляє Еспресо.TV.

Гра Шотландія - Україна пройде на стадіоні "Хемпден Парк" у Глазго. Зустріч розпочнеться о 21:45. Переможець сьогоднішнього матчу 5 червня у Кардіффі посперечається з путівку на ЧС-2022 зі збірної Уельсу.

Матч можна буде переглянути на телеканалах "Футбол 1", "Індиго TV", а також на платформі oll.tv.

Відбір на ЧС-2022

Плей-офф. Півфінал

1 червня

21:45 Шотландія - Україна

Пряма трансляція на "Футбол 1", "Індиго TV", а також платформі oll.tv

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