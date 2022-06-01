Шотландія - Україна: де та коли дивитись матч збірної у відборі на ЧС-2022
Сьогодні, 1 червня, у півфіналі плей-офф відбору на ЧС-2022 збірна України зіграє проти Шотландії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Гра Шотландія - Україна пройде на стадіоні "Хемпден Парк" у Глазго. Зустріч розпочнеться о 21:45. Переможець сьогоднішнього матчу 5 червня у Кардіффі посперечається з путівку на ЧС-2022 зі збірної Уельсу.
Матч можна буде переглянути на телеканалах "Футбол 1", "Індиго TV", а також на платформі oll.tv.
Відбір на ЧС-2022
Плей-офф. Півфінал
1 червня
21:45 Шотландія - Україна
Пряма трансляція на "Футбол 1", "Індиго TV", а також платформі oll.tv
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