Штаби РФ в окупованому Токмаку добре захищені, та Україна продовжує завдавати ефективних ударів, - британська розвідка

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що 28 вересня російська ППО, ймовірно, збила один зі своїх бойових літаків Су-35С над тимчасово окупованим Токмаком Запорізької області, приблизно за 20 км від лінії фронту.

"Хоча Росія втратила близько 90 літаків з фіксованим крилом з початку вторгнення, це, ймовірно, лише п’ята втрата Су-35С, найсучаснішого російського бойового літака, який широко поширений на озброєнні", - написали у розвідці

Натомість за даними Генштабу ЗСУ, станом на 4 жовтня 2023 року відомо про 315 знищених російських літаків.

Як зазначає розвідка Британії, Токмак є добре укріпленим містом, у якому часто розміщується російський штаб, який командує одним із найбільш запеклих ділянок лінії фронту.

"Ці штаби зазвичай будуть захищені спеціальними системами ППО малої та середньої дальності. Майже напевно вони знаходяться в дуже високому стані готовності, оскільки Україна продовжує наносити ефективні глибокі удари по таких місцях", - додали у повідомленні.