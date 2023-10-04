Штаби РФ в окупованому Токмаку добре захищені, та Україна продовжує завдавати ефективних ударів, - британська розвідка
Штаби російських окупантів у тимчасово окупованому Токмаку добре захищені й знаходяться у високому стані готовності, оскільки Україна продовжує завдавати ефективні удари
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що 28 вересня російська ППО, ймовірно, збила один зі своїх бойових літаків Су-35С над тимчасово окупованим Токмаком Запорізької області, приблизно за 20 км від лінії фронту.
"Хоча Росія втратила близько 90 літаків з фіксованим крилом з початку вторгнення, це, ймовірно, лише п’ята втрата Су-35С, найсучаснішого російського бойового літака, який широко поширений на озброєнні", - написали у розвідці
Натомість за даними Генштабу ЗСУ, станом на 4 жовтня 2023 року відомо про 315 знищених російських літаків.
Як зазначає розвідка Британії, Токмак є добре укріпленим містом, у якому часто розміщується російський штаб, який командує одним із найбільш запеклих ділянок лінії фронту.
"Ці штаби зазвичай будуть захищені спеціальними системами ППО малої та середньої дальності. Майже напевно вони знаходяться в дуже високому стані готовності, оскільки Україна продовжує наносити ефективні глибокі удари по таких місцях", - додали у повідомленні.
- У ніч на 29 вересня російська протиповітряна оборона у районі тимчасово окупованого Токмака Запорізької області успішно знищила власний літак Су-35.
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