Сили оборони ведуть штурмові дії південніше від Бахмута й закріплюються на зайнятих рубежах, - Генштаб
Протягом минулої доби українські військові проводили штурмові дії південніше від Бахмута Донецької області. ЗСУ завдають втрат росіянам і закріплюються на зайнятих рубежах
Про це 4 жовтня повідомляє Генштаб ЗСУ.
В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.
На Лиманському напрямку сили оборони відбили понад 10 атак противника в районі населеного пункту Макіївка Луганської області.
На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога в районі Первомайського Донецької області. Ворог здійснив більше ніж 10 невдалих атак в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області.
На Шахтарському та Запорізькому напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів.
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх в районах західніше Роботиного Запорізької області, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, мають частковий успіх в районах Кліщіївка та Андріївка, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, продовжують закріплятися на зайнятих рубежах та виснажують ворога.
В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника.
Армія РФ завдала 5 ракетних та 108 авіаційних ударів по території України
Протягом минулої доби на фронті відбулося 43 бойових зіткнень.
Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 108 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях українських військ, так і по цивільних об’єктах України.
Водночас РФ завдала чергового удару по Україні застосувавши крилату ракету "Іскандер-К" та 31 ударний БПЛА типу Shahed-136/131. Сили ППО знищили 1 крилату ракету "Іскандер-К" та 29 ворожих "шахеди".
Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Сенькове, Синьківка Харківської області; Новоселівське Луганської області, Нове, Колодязі, Іванівка, Ямполівка, Ставки, Веселе, Спірне, Васюківка, Богданівка, Костянтинівка, Кліщіївка, Андріївка, Часів Яр, Олександро-Шультине, Катеринівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, Шахтарське Донецької області; Новодарівка, Роботине, Старомайорське Запорізької області; Миколаївка, Антонівка, Ольгівка Херсонської області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
Українські військові уразили 21 артсистему та 6 ЗРК ворога
Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 6 по зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 21 артилерійському засобі противника.
- Українські військові протягом доби знищили 8 російських складів на Таврійському напрямку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.38 Купівля 37.38Продаж 38.17
- EUR Купівля 39.72Продаж 40.72
- Актуальне
- Важливе