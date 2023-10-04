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Війна з Росією: хроніка
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Сили оборони ведуть штурмові дії південніше від Бахмута й закріплюються на зайнятих рубежах, - Генштаб

4 жовтня, 2023 середа
07:23
Війна з Росією ЗСУ

Протягом минулої доби українські військові проводили штурмові дії південніше від Бахмута Донецької області. ЗСУ завдають втрат росіянам і закріплюються на зайнятих рубежах

Про це 4 жовтня повідомляє Генштаб ЗСУ.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку сили оборони відбили понад 10 атак противника в районі населеного пункту Макіївка Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога в районі Первомайського Донецької області. Ворог здійснив більше ніж 10 невдалих атак в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх в районах західніше Роботиного Запорізької області, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, мають частковий успіх в районах Кліщіївка та Андріївка, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, продовжують закріплятися на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника.

Армія РФ завдала 5 ракетних та 108 авіаційних ударів по території України

Протягом минулої доби на фронті відбулося 43 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 108 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях українських військ, так і по цивільних об’єктах України. 

Водночас РФ завдала чергового удару по Україні застосувавши крилату ракету "Іскандер-К" та 31 ударний БПЛА типу Shahed-136/131. Сили ППО знищили 1 крилату ракету "Іскандер-К" та 29 ворожих "шахеди".

Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Сенькове, Синьківка Харківської області; Новоселівське Луганської області, Нове, Колодязі, Іванівка, Ямполівка, Ставки, Веселе, Спірне, Васюківка, Богданівка, Костянтинівка, Кліщіївка, Андріївка, Часів Яр, Олександро-Шультине, Катеринівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, Шахтарське Донецької області; Новодарівка, Роботине, Старомайорське Запорізької області; Миколаївка, Антонівка, Ольгівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Українські військові уразили 21 артсистему та 6 ЗРК ворога

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 6 по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 21 артилерійському засобі противника.

  • Українські військові протягом доби знищили 8 російських складів на Таврійському напрямку.
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