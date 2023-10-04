Сили оборони знищили 8 російських складів на Таврійському напрямку

Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"На Таврійському напрямку є просування Сил оборони. Артилерійські підрозділи наших військ протягом доби виконали 1198 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога склали 261 особу, зокрема, в полон здалися 10 окупантів", - пише Тарнавський.

Відомо про знищення 20 одиниць військової техніки РФ. Мова йде про танк, 2 бойові броньовані машини, 7 артилерійських систем, 5 одиниць автомобільної та 5 – спеціальної техніки окупантів.

Також ліквідовано 8 російських складів боєприпасів.