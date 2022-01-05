Штам COVID-19 "Омікрон" пошириться в Україні новою хвилею коронавірусу наприкінці січня, - науковці КПІ
Науковці КПІ та Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України спрогнозували, що нова хвиля коронавірусу зі штамом "Омікрон" в Україні розпочнеться наприкінці січня
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на дослідження науковців.
Так, учені проаналізували попередню хвилю хвороби та з'ясували, що найбільше нових випадків COVID-19, викликаних штамом "Дельта" в Україні припав на 27.10.2021-2.11.2021 і сягнув позначки 23333 осіб.
Коли рівень повністю вакцинованих осіб досяг 20.2% (15.11.2021), хвиля захворюваності пішла на спад. Наприкінці грудня 2021 року в середньому хворіло 4,5 тис. людей на добу. Нині повністю вакциновано двома дозами вже 31,2% громадян України і це може продовжити спадну тенденцію впродовж зимових свят.
За прогнозом науковців, протягом другої декади січня 2022 року може розпочатися зростання наступної хвилі захворюваності через поширення штаму "Омікрон". Ця хвиля, ймовірно, досягне свого максимуму в середині лютого 2022 року на рівні 23-25 тис. інфікованих осіб за добу.
У пресслужбі КПІ ім. Сікорського зазначили, що дані офіційної захворюваності і летальності будуть у значній мірі залежати від обсягу лабораторної діагностики, а тривалість наступної хвилі - від продовження вакцинації та обсягу протиепідемічних заходів.
- Нагадаємо, 1 січня Ігор Кузін заявив, що у другій половині січня та в лютому в Україні очікується новий спалах захворюваності на коронавірус. Він не виключив, що в Україні доведеться посилювати карантин через новий штам коронавірусу "Омікрон".
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