У МОЗ оцінили можливість запровадження нового локдауну через "Омікрон"

Про це Кузін розповів у інтерв'ю Суспільному.

За його словами, наразі про локдаун не йдеться, але можливий будь-який розвиток подій, у залежності від ситуації.

"Зараз про локдаун не йдеться, але потенційно в залежності від розвитку ситуації можливо все. Але локдаунів поки що не очікуємо", - сказав Кузін.

Він додав, що спрогнозувати остаточно, яка кількість хворих буде фіксуватися та яке буде навантаження на медичну систему, немає можливості.