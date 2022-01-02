У МОЗ оцінили можливість запровадження нового локдауну через "Омікрон"
Головний санітарний лікар Ігор Кузін не виключив, що в Україні доведеться посилювати карантин через новий штам коронавірусу "Омікрон"
Про це Кузін розповів у інтерв'ю Суспільному.
За його словами, наразі про локдаун не йдеться, але можливий будь-який розвиток подій, у залежності від ситуації.
"Зараз про локдаун не йдеться, але потенційно в залежності від розвитку ситуації можливо все. Але локдаунів поки що не очікуємо", - сказав Кузін.
Він додав, що спрогнозувати остаточно, яка кількість хворих буде фіксуватися та яке буде навантаження на медичну систему, немає можливості.
- Нагадаємо, 1 січня Ігор Кузін заявив, що у другій половині січня та в лютому в Україні очікується новий спалах захворюваності на коронавірус.
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