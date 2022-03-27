Штати доправлять дизпаливо для потреб України - радниця міністра енергетики

Про це повідомила радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль, пише "Інтерфакс-Україна".



"Нам вдалося мобілізувати всіх... У Німеччині та Польщі найбільші резерви дизеля, і саме вони можуть забезпечити необхідні обсяги для нас зараз. Крім того, до нас їде американський дизель", - сказала Зеркаль.



Зеркаль вказала, що на початок посівної кампанії в Україні декілька східноєвропейських нафтопереробних заводи зачинилися на ремонт.



Нагадаємо, уряд України ухвалив постанову, яка регламентує, що ціна на "преміальне паливо" не може більш ніж на 5% перевищувати ціни звичайного.



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