Штати доправлять дизпаливо для потреб України - радниця міністра енергетики
США поставлять дизпаливо до Європи для потреб України, що дозволить забезпечити необхідність у паливі в період посівної кампанії
Про це повідомила радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль, пише "Інтерфакс-Україна".
"Нам вдалося мобілізувати всіх... У Німеччині та Польщі найбільші резерви дизеля, і саме вони можуть забезпечити необхідні обсяги для нас зараз. Крім того, до нас їде американський дизель", - сказала Зеркаль.
Зеркаль вказала, що на початок посівної кампанії в Україні декілька східноєвропейських нафтопереробних заводи зачинилися на ремонт.
Нагадаємо, уряд України ухвалив постанову, яка регламентує, що ціна на "преміальне паливо" не може більш ніж на 5% перевищувати ціни звичайного.
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