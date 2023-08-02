Львівський суд покарав одеського бика, який агресував на зауваження, що слухає пісні Лєпса.

Той має заплатити 51 гривню штрафу.

Це знущальне рішення навіть гірше, ніж би не було ніякого покарання.

Зараз цей мудак просто тупо рже. А ще тисячі таких же як він зрозуміли: вже можна.

По нормальному за таке рішення суддя мав би сидіти в підвалі СБУ. Але не в нас.

Таких випадків майже не було рік тому, але їх тьма з весни цього року.

Переважно б'ють тих, хто робить зауваження за публічне захоплення російськими піснями.

Інколи поліція втручається — коли скандал стає великим, але переважно вмиває руки.

Як це було під час останнього інциденту в Білій Церкві.

Недавно на позняківське озеро мамаша притягнула дитину в футболці "Россия".

Двоє хлопців почали вимагати зняти цю футболку. Вона відмовлялася і щиро дивувалася:

- Я єйо купіла в Криму трі года назад, єщьо до войни! Ви што нє єзділі в Крим?

Але не це найстрашніше, а коментарі в місцевому пабліку, де дві третини киян стали на захист цієї с*ки.

Вони вимагали, аби пацанів на фронт забрали "раз ані такіє умниє", бо "может єй нє за што купіть новую футболочку".

Читайте також: Окрім гарячої війни з Росією, триває й війна еліт

Поки ми розбираємося, чи заслужили українці на цю війну за гріхи свого минулого, то давайте вже на березі домовимося: ми точно заслужимо майбутню війну. Якщо будемо штрафувати на 51 гривню. Якщо будемо захищати футболки "Рассія".

Якщо не буде ухвалено жорстких законів за будь-яке публічне толерування будь-чого російського.

Якщо штрафи не будуть такими драконівськими, що навіть п'яне чмо на підсвідомості боятиметься орати "гаспада афіцери".

Якщо не буде ухвалено закон про сірі паспорти, про обмеження виборчих прав для Донбасу та Криму, про легку та прозору процедуру позбавлення громадянства за колаборацію.

Читайте також: Бойко — недобиток Януковича, Медведчука і Путіна

Якщо не буде перезасновано Республіку і навіть війна не змусить демонтувати цю Родіну-мать з тризубом, нашу сінє-жолтєнькую УРСР.

Вже дуже скоро будемо мати проросійську партію в парламенті.

Їм вистачить голосів звільненого Криму та Донбасу, аби отримати своє представництво.

І вже з парламентської трибуни, підступно апелюючи до прав людини та ЄС, знову атакуватимуть Україну зсередини.

Нехай відвертої вати й не так вже й багато, але какаяразніца нікуди не ділася.

І якщо вже через рік після вторгнення поводяться наче війни й нема, то що буде за п'ять років після?

Джерело

Про автора: Олег Манчура, журналіст.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.