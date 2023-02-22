Штучний інтелект: саме так працювала совєтська пропаганда, переписуючи історію
Ми всі сміємося з безглуздих розповідей штучного інтелекту про знайомих нам людей
Але для тих, хто нічого не знає про них, ці "біографії" не такій вже й безглузді. Тим паче, що ШІ вплітає у свої відповіді й елементи правди.
А уявіть, що він візьметься ширити сконструйовану ним інформацію, використовуючи для цього знання того, як працюють алгоритми поширення інформації в інтернеті.
Ті, хто справді знають правду, залишаться наодинці зі своїми знаннями, інші вважатимуть їх оригіналами, маргіналами та суб’єктивно упередженими
Читайте також: Ефект Путіна
Першим, що знайде кожен на свій запит, буде саме ця інфа, і не просто першим — цього стане значно більше, як правди, яка загубиться в морі брехні. Врешті ті, хто справді знають правду, залишаться наодинці зі своїми знаннями, інші вважатимуть їх оригіналами, маргіналами та суб’єктивно упередженими.
Саме так працювала совєтська пропаганда, переписуючи історію. Саме так намагається працювати нинішня російська.
Про автора. Володимир В'ятрович, історик, народний депутат України.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.22
Купівля 39.22Продаж 39.87
-
EUR
Купівля 41.29Продаж 42.15
- Актуальне
- Важливе