Але для тих, хто нічого не знає про них, ці "біографії" не такій вже й безглузді. Тим паче, що ШІ вплітає у свої відповіді й елементи правди.

А уявіть, що він візьметься ширити сконструйовану ним інформацію, використовуючи для цього знання того, як працюють алгоритми поширення інформації в інтернеті.

Ті, хто справді знають правду, залишаться наодинці зі своїми знаннями, інші вважатимуть їх оригіналами, маргіналами та суб’єктивно упередженими

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Першим, що знайде кожен на свій запит, буде саме ця інфа, і не просто першим — цього стане значно більше, як правди, яка загубиться в морі брехні. Врешті ті, хто справді знають правду, залишаться наодинці зі своїми знаннями, інші вважатимуть їх оригіналами, маргіналами та суб’єктивно упередженими.

Саме так працювала совєтська пропаганда, переписуючи історію. Саме так намагається працювати нинішня російська.

Джерело

Про автора. Володимир В'ятрович, історик, народний депутат України.

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