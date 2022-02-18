"Шуфрича в Росію!" Шуфрич і Бутусов побилися в прямому ефірі "Свободи слова". ВІДЕО
Шеф-редактор інтернет-видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов дав потужного ляпаса народному депутату від ОПЗЖ Нестору Шуфрич у студії Савіка Шустера
В прямому ефірі програми "Свобода слова зі Савіком Шустером" народний депутат Нестор Шуфрич отримав удар по обличчю від журналіста Юрія Бутусова.
Перед цим шеф-редактор інтернет-видання "Цензор.нет" попросив ведучого програми Савіка Шустера не давати слова запрошеним до студії Нестору Шуфричу і Євгену Мураєву, оскільки вони ретранслюють кремлівські наративи. "Ми можемо дозволяти російським негідникам вести тут свою пропаганду", - сказав Бутусов. Шуфрич намагався апелювати, натомість отримав потужного ляпаса від журналіста.
Після цього бійка після цього продовжилася в партері.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.22
Купівля 28.22Продаж 28.54
-
EUR
Купівля 32.01Продаж 32.5
- Актуальне
- Важливе