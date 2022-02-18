"Шуфрича в Росію!" Шуфрич і Бутусов побилися в прямому ефірі "Свободи слова". ВІДЕО

В прямому ефірі програми "Свобода слова зі Савіком Шустером" народний депутат Нестор Шуфрич отримав удар по обличчю від журналіста Юрія Бутусова.



Перед цим шеф-редактор інтернет-видання "Цензор.нет" попросив ведучого програми Савіка Шустера не давати слова запрошеним до студії Нестору Шуфричу і Євгену Мураєву, оскільки вони ретранслюють кремлівські наративи. "Ми можемо дозволяти російським негідникам вести тут свою пропаганду", - сказав Бутусов. Шуфрич намагався апелювати, натомість отримав потужного ляпаса від журналіста.



Після цього бійка після цього продовжилася в партері.





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