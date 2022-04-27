Шведська САУ Archer дозволяє випустити весь боєкомплект по цілі за мінімальний проміжок часу і швидко залишити місце дислокації, - військовий авіатор Хазан

Про це він розповів в ефірі телеканалу “Еспресо”



"Якщо ми говоримо про шведську САУ FH77 BW Archer, то це надсучасна технологічна зброя. Головна ціль такої зброї - контрбатарейна боротьба. Шведська САУ FH77 BW Archer дозволяє в мінімальний проміжок часу випустити таку кількість снарядів під різними кутами, щоб вразити ціль одночасно всім боєкомплектом. Тобто всі випущені снаряди прилітають по цілі одночасно. Це дозволяє вести контрбатарейну боротьбу миттєво. Після того, як САУ відстрілялась, вона починає переміщатись, що унеможливлює визначення її місцеперебування ворогом", - пояснив Хазан



Хазан наголосив, що САУ FH77 BW Archer згортається і переміщується за 2 хвилини після того, як завдає удару по противнику



"Поки ворог визначає місцеперебування таких САУ та вираховує траєкторію ураження, FH77 BW Archer вже переміщується в інше місце. Це є суттєвою різницею від САУ російського виробництва. Також важливою перевагою є дальність стрільби САУ FH77 BW Archer. Якщо наша САУ стріляє по ворогу, а той відкриває вогонь у відповідь, то стає зрозумілим на якій відстані працюють артилерійські установки. САУ FH77 BW Archer б’є на декілька кілометрів далі, ніж російські зразки. Це означає, що шведська САУ є недосяжною для російських артилерійських установок", - додав Хазан

Archer - шведська 155-мм самохідна артилерійська установка на базі шасі Volvo A30D 6×6, яка призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів в мінних полях та польових загородженнях.