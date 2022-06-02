Шведський уряд ухвалив надання Україні протикорабельної та протитанкової зброї
Україна отримає нову допомогу від Швеції на €95 мільйонів, до якої увійдуть протикорабельні ракети, протитанкова зброя та рушниці
Про це йдеться на сайті уряду Швеції.
"Російське вторгнення в Україну є неспровокованим, незаконним і небезпечним. Це загрожує міжнародному миру та безпеці та є порушенням міжнародного права. На знак солідарності з Україною та як частина міжнародної відповіді на дії Росії, уряд бачить постійну потребу підтримувати Україну", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Україна отримає протикорабельні ракети Robot 17, 5000 протитанкових гранатометів Pansarskott m/86, снайперські гвинтівки AG 90 та боєкомплект до них.
Швеція також планує внести 6 мільйонів шведських крон до створеного НАТО фонду для підтримки ЗСУ.
- Нагадаємо, Швеція також підтримує Україну на інформаційному фронті. У Стокгольмі відкрили фотовиставку, присвячену бойовим діям на Київщині, мета якої - показати звірства російської армії в Україні.
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