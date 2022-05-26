У Стокгольмі відкрили фотовиставку, присвячену бойовим діям на Київщині

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"Перед нами сьогодні стоїть важлива місія: документування війни. Уже в перші дні після вигнання ворога з Київщини та Чернігівщини (5 - 16 квітня) музейники вирушили в експедиції на території, звільнені воїнами ЗСУ. Промовисті матеріальні свідчення російської агресії – зібрані артефакти поповнили фондову колекцію Музею. В результаті було створено близько 3000 вражаючих кадрів. 36 із них втілилися в фотовиставку, яка зараз представлена у Стокгольмі", - сказав Ткаченко.

Також міністр зазначив, що Україну та Швецію поєднує давнє партнерство. У Національному архіві Швеції зберігається Конституція Пилипа Орлика, яка з минулого року з нагоди 30-річчя незалежності України експонувалася у Києві.

У Швеції перебувають 38 тис. українських біженців, третина з них діти.

Безкоштовні курси з вивчення мови пропонують для українських біженців у Швеції.

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