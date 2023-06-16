Швеція навчатиме українських пілотів керувати винищувачами Jas 39 Gripen

Про це 16 травня повідомили у Стокгольмі.

Уряд прийняв рішення про новий пакет підтримки для України, його вартість становить приблизно 250 млн шведських крон.

140 млн шведських крон виділять через британський фонд International Fund for Ukraine, кошти якого використовуються для підготовки та закупівлі військового обладнання для України.

"Уряд також оголосив про виділення 90 млн шведських крон до фонду підтримки України НАТО (Цільовий фонд комплексного пакету допомоги НАТО Україні). Метою фонду є закупівля оборонної техніки, палива, медичного обладнання, військового навчального обладнання та підтримка зміцнення та модернізації оборонних і безпекових установ України", - йдеться у повідомленні.

"Перед збройними силами поставлено завдання з підготовки українських пілотів і пов'язаного авіаційного персоналу з JAS 39", – додали у Стокгольмі.