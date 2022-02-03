Швеція планує скасувати ковідні обмеження з 9 лютого

Про це на брифінгу заявила премʼєр-міністр Магдалена Андерссон, передає The Local.



"Пандемія не закінчилася, а вступає в абсолютно нову фазу. Ми наближаємося до моменту, коли Швеція знову відкриється", - сказала Андерссон.



Уряд пояснив, що рішення про відкриття було засноване на ряді факторів, частково на тому, що "Омікрон" є більш мʼяким штамом вірусу, а частково тим, що відсоток населення Швеції, яке повністю вакциновано або зробило бустер, продовжує зростати.



З 9 лютого у Швеції знімають наступні обмеження:

необхідність надавати ковід-паспорт для закритих заходів із більш ніж 50 відвідувачами;

виставки та ринки у приміщенні повинні вимагати паспорти вакцинації, якщо на них присутні більше 50 гостей, а кількість гостей обмежена до 500 (10 квадратних метрів на особу);

ресторани мають закриватися о 23:00, а подача алкогольних напоїв припиняється о 22:30;

групи в ресторанах можуть складатися не більше ніж з восьми людей із мінімальною відстанню між групами в один метр;

максимум 20 людей на закритих вечірках у орендованих майданчиках;

магазини повинні мати максимально допустиму кількість гостей, розраховану на площі 10 квадратних метрів на людину – це також стосується тренажерних залів, музеїв, художніх галерей, тематичних парків та басейнів.

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На додаток до цього залишаться спеціальні рекомендації для тих, хто ще не вакцинований, а також рекомендації залишатися вдома, якщо захворіли або є підозра на ковід. Після того, як уряд представить ці пропозиції, парламент ухвалить остаточне рішення про те, схвалювати їх чи ні.