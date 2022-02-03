Швеція планує скасувати ковідні обмеження з 9 лютого
Уряд Швеції анонсував зняття більшості карантинних обмежень починаючи із 9 лютого
Про це на брифінгу заявила премʼєр-міністр Магдалена Андерссон, передає The Local.
"Пандемія не закінчилася, а вступає в абсолютно нову фазу. Ми наближаємося до моменту, коли Швеція знову відкриється", - сказала Андерссон.
Уряд пояснив, що рішення про відкриття було засноване на ряді факторів, частково на тому, що "Омікрон" є більш мʼяким штамом вірусу, а частково тим, що відсоток населення Швеції, яке повністю вакциновано або зробило бустер, продовжує зростати.
З 9 лютого у Швеції знімають наступні обмеження:
- необхідність надавати ковід-паспорт для закритих заходів із більш ніж 50 відвідувачами;
- виставки та ринки у приміщенні повинні вимагати паспорти вакцинації, якщо на них присутні більше 50 гостей, а кількість гостей обмежена до 500 (10 квадратних метрів на особу);
- ресторани мають закриватися о 23:00, а подача алкогольних напоїв припиняється о 22:30;
- групи в ресторанах можуть складатися не більше ніж з восьми людей із мінімальною відстанню між групами в один метр;
- максимум 20 людей на закритих вечірках у орендованих майданчиках;
- магазини повинні мати максимально допустиму кількість гостей, розраховану на площі 10 квадратних метрів на людину – це також стосується тренажерних залів, музеїв, художніх галерей, тематичних парків та басейнів.
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