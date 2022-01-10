Швеція посилює карантинні обмеження на тлі зростання захворюваності на COVID-19
Уряд Швеції оголосив про посилення карантинних обмежень у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації у країні
Про це повідомляє The Local.
"Безумовно, ситуація погіршилась. Поширення інфекції у Швеції знаходиться на історично високому рівні", сказала прем’єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон.
За її словами, нові правила набудуть чинності 12 січня.
Крім цього, у Швеції буде заборонена робота барів та ресторанів після 23:00. Долучатися до публічних заходів за участі більш як 20 людей дозволятиметься у складі груп до 8 учасників; при цьому відстань між відвідувачами має становити щонайменше один метр.
Надоданок, для участі у публічних заходах за участі понад 50 людей додатково знадобиться документ про вакцинацію проти COVID-19.
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