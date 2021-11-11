Швеція та Ірландія залишилися відкритими для вакцинованих українців
Швеція та Ірландія не закриватимуть кордони для українських туристів за умови повної вакцинації
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Еспресо.TV.
Незважаючи на виключення України із "зеленого списку" ЄС, Швеція та Ірландія залишилися відкритими для українців.
"Умови - повна вакцинація, сертифікат про одужання або негативний ПЛР-тест. Як і раніше, для мандрівки до Ірландії необхідно мати візу", - уточнив міністр.
Наразі вже 10 країн ЄС зберегли можливість в'їзду для українських туристів, які пройшли повний курс вакцинації.
Детальніше про умови в'їзду до країн можна дізнатися на сайті консульської служби України.
- Нагадаємо, Бельгія, Австрія, Данія, Чехія, Кіпр, Естонія, Хорватія та Нідерланди залишилися відкритими для подорожей українців. Однак Нідерланди змінили правила в'їзду - окрім свідоцтва про вакцинацію, з 13 листопада потрібно буде мати негативний результат ПЛР-тесту.
- 9 листопада, ЄС виключив Україну із "зеленого списку" безпечних для подорожі країн.
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