Кіпр та Естонія не будуть закривати кордони для вакцинованих українців
Кіпр та Естонія зберегли можливість в'їзду для громадян України, які пройшли повний курс вакцинації
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Він повідомив, що наразі уже дві країни ЄС, Кіпр та Естонія, заявили, що збережуть всі можливості подорожей для українців за умови повної вакцинації.
Детальніше про умови в'їзду до країн можна дізнатися на сайті консульської служби України.
- Учора, 9 листопада, ЄС виключив Україну із "зеленого списку" безпечних для подорожі країн.
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