Швеція заявила про серйозну загрозу її безпеці з боку Росії

Про це пише Reuters.

Росія становить серйозну загрозу безпеці Швеції та стає дедалі агресивнішою у своїх діях, заявила в середу поліція безпеки Швеції.

"Наразі Росія є найбільшою загрозою (для Швеції). Дії режиму непередбачувані, і він схильний іти на великі ризики", - заявили в Службі безпеки.

Там зазначили, що війна в Україні кардинально змінила ситуацію з безпекою.

"Росія вважає Швецію частиною Європи, НАТО та колективного Заходу, і це посилює загрозу для Швеції", — заявив на прес-конференції керівник контррозвідки Даніель Стенлінг.