Швеція заявила про серйозну загрозу її безпеці з боку Росії
Служба безпеки Швеції вважає Росію серйозною загрозою безпеці країни. Там зазначили, що дії путінського режиму – непередбачувані
Про це пише Reuters.
Росія становить серйозну загрозу безпеці Швеції та стає дедалі агресивнішою у своїх діях, заявила в середу поліція безпеки Швеції.
"Наразі Росія є найбільшою загрозою (для Швеції). Дії режиму непередбачувані, і він схильний іти на великі ризики", - заявили в Службі безпеки.
Там зазначили, що війна в Україні кардинально змінила ситуацію з безпекою.
"Росія вважає Швецію частиною Європи, НАТО та колективного Заходу, і це посилює загрозу для Швеції", — заявив на прес-конференції керівник контррозвідки Даніель Стенлінг.
- 18 травня 2022 року Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО.
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