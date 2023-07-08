Швейцарія домовилася з Італією щодо постачання газу

Про це повідомляє Swiss Info.

Стало відомо, що укладені угоди допоможуть забезпечити поставки газу до Швейцарії у разі перебоїв поставок через Німеччину.

Зазначається, що Ресті та міністр навколишнього середовища та енергетичної безпеки Італії Пічетто Фратін підписали меморандум про взаєморозуміння щодо безпеки поставок газу. Документ гарантує виконання комерційної угоди між швейцарською платформою енергопостачання OpenEP та італійською компанією ENI.

Підписана угода дозволить Швейцарії імпортувати газ через італійську ENI у разі, якщо його поставки з Німеччини будуть перервані.

Як відомо, Швейцарія не має власних великих газових сховищ у межах нацкордонів, через що залежить від інших країн, зокрема від ФРН, проте не має юридичних гарантій щодо отримання газу у разі його дефіциту.

Також додається, що з іншим італійським міністром – очільником міністерства транспорту Італії Маттео Сальвіні – Ресті підписав угоду про посилення транскордонного залізничного транспорту, що призведе до розвитку залізничної інфраструктури між двома країнами до 2035 року.