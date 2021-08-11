Швейцарія посилила санкції проти Білорусі

Про це повідомляє ЄП.

Вони передбачають обмеження для певних товарів, а також у фінансовому секторі.

Уряд ввів ембарго на товари, які можуть використовуватися для стеження та прослуховування.

Санкції включають обмеження на товари подвійного призначення: сиру нафту і нафтопродукти, продукти хлориду калію і товари для виробництва тютюнових виробів.

9 серпня Велика Британія розширила список санкцій проти РБ та особисто самопроголошеного президента Лукашенка

9 серпня, за рік після проведення невизнаних колективним Заходом виборів президента у республіці Білорусь, США та Канада наклали нові санкції на режим.