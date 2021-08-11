Швейцарія посилила санкції проти Білорусі
Уряд Швейцарії оголосив про нові санкції проти Білорусі
Про це повідомляє ЄП.
Вони передбачають обмеження для певних товарів, а також у фінансовому секторі.
Уряд ввів ембарго на товари, які можуть використовуватися для стеження та прослуховування.
Санкції включають обмеження на товари подвійного призначення: сиру нафту і нафтопродукти, продукти хлориду калію і товари для виробництва тютюнових виробів.
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