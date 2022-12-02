Швейцарія вибила Сербію з ЧС-2022
У 3-му турі групового раунду ЧС-2022 збірна Швейцарії виявилась сильнішою за Сербію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Результативний матч у Досі закінчився перемогою Швейцарії з рахунком 3:2.
На 20-й хвилині Джердан Шакірі вивів швейцарів вперед, але після цього вони двічі пропустили. Відзначились сербські зірки Александар Мітрович і Душан Влахович.
Наприкінці першого тайму Емболо зрівняв рахунок. А вже на старті другого забив Ремо Фройлер. Цей гол фактично вивів Швейцарію у плей-офф чемпіонату світу.
Бразилія набрала за 3 матчі 6 очок, і з першого місця вийшла у плей-офф ЧС-2022. Друге місце у групі G посіла Швейцарія, у них 4 бали. Камерун з трьома очками третій. Сербія - остання - 1 набраний бал.
В 1/8 фіналу Бразилія зіграє проти Південної Кореї. Суперник Швейцарії - Португалія.
ЧС-2022
3-й тур. Група G
2 грудня
Сербія - Швейцарія 2:3
Голи: Мітрович, 26, Влахович, 35 - Шакірі, 20, Емболо, 44, Фройлер, 48
- 2 грудня у 3-му турі групової стадії ЧС-2022 збірна Бразилії програла Камеруну.
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