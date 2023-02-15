Швейцарія відмовилася конфісковувати заморожені російські активи

Про це йдеться у заяві федеральної ради Швейцарії.

"Експропріація приватних активів законного походження без компенсації є неприпустимою за швейцарським законодавством. Конфіскація заморожених приватних активів суперечить федеральній конституції та чинному правовому порядку та порушує міжнародні зобов’язання Швейцарії", – йдеться в повідомленні на сайті.

"Незалежно від дискусій щодо заморожених російських активів, федеральна рада підтвердила свій намір продовжувати підтримувати Україну", - зазначено в заяві.

Раніше цього місяця швейцарський банк Credit Suisse заявив, що заморозив на своїх рахунках понад 19 мільярдів доларів російських коштів. При цьому лише 4,32 мільярда з цих коштів належать особам, які входять до санкційного переліку Швейцарії. Решта 14,7 мільярда належать людям, проти яких запровадили санкції інші країни. Деякі заморожені активи належать Центральному банку Росії та російській державі. Загалом у Швейцарії налічується близько 50 мільярдів доларів російських коштів.