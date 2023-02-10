Швейцарія заборонила Іспанії передати Україні дві зенітні гармати свого виробництва
Уряд Швейцарії відхилив запит Іспанії на передачу Україні двох зенітних гармат свого виробництва, посилаючись на законодавство, яке забороняє реекспорт зброї
Про це 10 лютого повідомив CNN Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO).
"З тієї ж причини ми відхилили подібний запит від Данії та Німеччини минулого року", — сказав журналістам представник SECO Фабіан Майенфіш.
У Швейцарії діє суворий федеральний закон, який регулює реекспорт зброї та інших військових матеріалів швейцарського виробництва.
Парламент Швейцарії розглядає поданий 3 лютого законопроєкт з метою послаблення цього обмеження.
- У січні Швейцарія приєдналася до дев'ятого пакета санкцій ЄС проти Росії.
- Раніше повідомлялося, що Швейцарія може переглянути своє законодавство щодо реекспорту зброї.
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