Про це 10 лютого повідомив CNN Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO).

"З тієї ж причини ми відхилили подібний запит від Данії та Німеччини минулого року", — сказав журналістам представник SECO Фабіан Майенфіш.

У Швейцарії діє суворий федеральний закон, який регулює реекспорт зброї та інших військових матеріалів швейцарського виробництва.

Парламент Швейцарії розглядає поданий 3 лютого законопроєкт з метою послаблення цього обмеження.