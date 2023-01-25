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Головна Світ Швейцарія приєдналася до дев'ятого пакета санкцій ЄС проти Росії

Швейцарія приєдналася до дев'ятого пакета санкцій ЄС проти Росії

25 січня, 2023 середа
21:21
Світ Швейцарія

25 січня Федеральна рада Швейцарії запровадила нові санкції проти РФ, підкріплюючи це дев'ятим пакетом обмежувальних заходів, які оголосив Європейський Союз

Про це інформують у пресрелізі уряду Швейцарії.

"У відповідь на безперервну військову агресію Росії проти України та її дестабілізаційні дії, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і безпеку України, 16 грудня 2022 року ЄС ухвалив нові заходи проти Росії в рамках дев'ятого пакета санкцій. Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень (EAER) взявся за внесення змін до додатків відповідного розпорядження в межах своєї компетенції та схвалив, серед іншого, санкції ще близько 200 фізичних та юридичних осіб", - йдеться в заяві.

Обмеження проти країни-спонсора тероризму розпочнуть діяти сьогодні, 25 січня, о 19:00 годині за київським часом.

Зокрема до пакета санкцій входять послуги у сфері тестування продукції, реклами, досліджень ринку та опитування громадської думки, нові засоби контролю, обмеження на експорт різних продуктів і подвійного використання, товарів для військового та технологічного вдосконалення чи для розвитку сектору оборони, безпеки й ті, які сприяють посиленню промислового потенціалу Росії.

Також заборона на експорт товарів для аерокосмічної галузі буде поширена на двигуни для літаків і безпілотників. Крім того, обмеженні нові інвестиції в гірничодобувний сектор ворога.

"Федеральна рада ухвалила нове положення щодо ембарго на зброю. Тепер Швейцарія може надавати винятки з ембарго на постачання зброї щодо обладнання для розмінування, яке буде використовуватися в Україні в кожному конкретному випадку. При видачі ліцензії на експорт будуть вжиті заходи для забезпечення того, щоб матеріал використовувався законно та за призначенням", - наголосили в уряді.

  • 16 грудня 2022 року Швейцарія ухвалила синхронні з ЄС санкції проти Росії та ввела власні проти двох громадян Ірану та двох іранських компаній за постачання Росії безпілотників.
  • Приєднання Швейцарії до санкцій ЄС проти РФ є сумісним з нейтралітетом країни, який не повинен означати байдужість, заявляв президент Швейцарської конфедерації Ален Берсе.  
  • Очільник Швейцарії Ален Берсе під час виступу на Давоському економічному форумі казав , що повномасштабне вторгнення РФ в Україну це "напад на міжнародне право".  
  • 20 січня стало відомо, що голова МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що країна підтримує ідею передачі заморожених активів РФ для відновлення України, банки критично поставилися до пропозиції.
  • Комісія з політики безпеки Національної ради Швейцарії на засіданні у вівторок, 24 січня, ухвалила подання та депутатську ініціативу, яка передбачає дозвіл на реекспорт швейцарської зброї з третіх країн до України.  

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Росія
Швейцарія
санкції проти Росії
війна з Росією
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