Швейцарія приєдналася до дев'ятого пакета санкцій ЄС проти Росії
25 січня Федеральна рада Швейцарії запровадила нові санкції проти РФ, підкріплюючи це дев'ятим пакетом обмежувальних заходів, які оголосив Європейський Союз
Про це інформують у пресрелізі уряду Швейцарії.
"У відповідь на безперервну військову агресію Росії проти України та її дестабілізаційні дії, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і безпеку України, 16 грудня 2022 року ЄС ухвалив нові заходи проти Росії в рамках дев'ятого пакета санкцій. Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень (EAER) взявся за внесення змін до додатків відповідного розпорядження в межах своєї компетенції та схвалив, серед іншого, санкції ще близько 200 фізичних та юридичних осіб", - йдеться в заяві.
Обмеження проти країни-спонсора тероризму розпочнуть діяти сьогодні, 25 січня, о 19:00 годині за київським часом.
Зокрема до пакета санкцій входять послуги у сфері тестування продукції, реклами, досліджень ринку та опитування громадської думки, нові засоби контролю, обмеження на експорт різних продуктів і подвійного використання, товарів для військового та технологічного вдосконалення чи для розвитку сектору оборони, безпеки й ті, які сприяють посиленню промислового потенціалу Росії.
Також заборона на експорт товарів для аерокосмічної галузі буде поширена на двигуни для літаків і безпілотників. Крім того, обмеженні нові інвестиції в гірничодобувний сектор ворога.
"Федеральна рада ухвалила нове положення щодо ембарго на зброю. Тепер Швейцарія може надавати винятки з ембарго на постачання зброї щодо обладнання для розмінування, яке буде використовуватися в Україні в кожному конкретному випадку. При видачі ліцензії на експорт будуть вжиті заходи для забезпечення того, щоб матеріал використовувався законно та за призначенням", - наголосили в уряді.
- 16 грудня 2022 року Швейцарія ухвалила синхронні з ЄС санкції проти Росії та ввела власні проти двох громадян Ірану та двох іранських компаній за постачання Росії безпілотників.
- Приєднання Швейцарії до санкцій ЄС проти РФ є сумісним з нейтралітетом країни, який не повинен означати байдужість, заявляв президент Швейцарської конфедерації Ален Берсе.
- Очільник Швейцарії Ален Берсе під час виступу на Давоському економічному форумі казав , що повномасштабне вторгнення РФ в Україну це "напад на міжнародне право".
- 20 січня стало відомо, що голова МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що країна підтримує ідею передачі заморожених активів РФ для відновлення України, банки критично поставилися до пропозиції.
- Комісія з політики безпеки Національної ради Швейцарії на засіданні у вівторок, 24 січня, ухвалила подання та депутатську ініціативу, яка передбачає дозвіл на реекспорт швейцарської зброї з третіх країн до України.
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