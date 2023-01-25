Швейцарія приєдналася до дев'ятого пакета санкцій ЄС проти Росії

Про це інформують у пресрелізі уряду Швейцарії.

"У відповідь на безперервну військову агресію Росії проти України та її дестабілізаційні дії, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і безпеку України, 16 грудня 2022 року ЄС ухвалив нові заходи проти Росії в рамках дев'ятого пакета санкцій. Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень (EAER) взявся за внесення змін до додатків відповідного розпорядження в межах своєї компетенції та схвалив, серед іншого, санкції ще близько 200 фізичних та юридичних осіб", - йдеться в заяві.

Обмеження проти країни-спонсора тероризму розпочнуть діяти сьогодні, 25 січня, о 19:00 годині за київським часом.

Зокрема до пакета санкцій входять послуги у сфері тестування продукції, реклами, досліджень ринку та опитування громадської думки, нові засоби контролю, обмеження на експорт різних продуктів і подвійного використання, товарів для військового та технологічного вдосконалення чи для розвитку сектору оборони, безпеки й ті, які сприяють посиленню промислового потенціалу Росії.

Також заборона на експорт товарів для аерокосмічної галузі буде поширена на двигуни для літаків і безпілотників. Крім того, обмеженні нові інвестиції в гірничодобувний сектор ворога.

"Федеральна рада ухвалила нове положення щодо ембарго на зброю. Тепер Швейцарія може надавати винятки з ембарго на постачання зброї щодо обладнання для розмінування, яке буде використовуватися в Україні в кожному конкретному випадку. При видачі ліцензії на експорт будуть вжиті заходи для забезпечення того, щоб матеріал використовувався законно та за призначенням", - наголосили в уряді.