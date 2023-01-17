Президент Швейцарії про агресію РФ: "Жорстокий напад на міжнародне право"

Його слова передає "Укрінформ".

Берсе також зазначив, що це "напад на мирну країну" та наголосив, що Швейцарія докладе усіх зусиль для зміцнення міжнародного права.

“Агресивна війна Росії проти України є жорстоким нападом на мирну країну. Це також жорстокий напад на міжнародне право”, - сказав він.

Швейцарія пояснила, чому долучилася до санкцій ЄС проти РФ та заявила, що "нейтралітет не повинен означати байдужість".

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