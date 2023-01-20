Про це пише Bloomberg.

Очільник МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив про підтримку його країною ідеї конфіскації заморожених російських активів.Так, надалі фінанси мають спрямувати на відновлення України.

"Якщо ми серйозно хочемо допомогти відбудувати Україну, нам потрібно подумати про те, як ми будемо це фінансувати", - сказав він. Влада низки країн обговорюють такий крок, додав Кассіс, "але це має бути зроблено правильно в рамках верховенства права".

Як зазначив голова швейцарського МЗС, наразі у Швейцарії є 7,5 млрд франків ($8,2 млрд) активів, які країна заморозила у росіян, що перебувають під санкціями. Однак вони не можуть бути конфісковані у правовому полі, і зміна закону, швидше за все, потребуватиме референдуму.

"Ми не можемо просто взяти гроші, які нам не належать, лише тому, що вважаємо це морально правильним", - зазначив Ігнаціо Кассіс. "Право власності є фундаментальним".

Як пише Bloomberg, швейцарські банки дуже критично поставилися до пропозиції. Нехтування правами власності таким чином підірве позиції Швейцарії як фінансового центру, - цитує газета NZZ слова анонімного банкіра. Інший назвав це "смертною карою" для швейцарських банків.

На 25 листопада Угорщина заморозила 870 мільйонів євро, або близько 350 мільярдів форинтів, російських активів, згідно з нещодавнім підсумком Єврокомісії

Станом на грудень у Німеччині в результаті санкцій ЄС проти Росії були заморожені активи підсанкційних осіб загальною сумою близько п’яти мільярдів євро

Європейська комісія вивчає юридичні варіанти конфіскації російського державного та приватного майна як оплати за відновлення України.

А 22 грудня сенат США проголосував за включення до проєкту бюджету поправки, яка дасть змогу конфіскувати заморожені активи російських олігархів на користь України.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb