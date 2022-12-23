Швейцарія відправила Україні 80 обігрівачів і генераторів

Про це зазначається на порталі Федеральної ради Швейцарії.

"Після постачання тридцяти генераторів минулого тижня, Швейцарія зараз відправляє в Україну сорок обігрівачів і стільки ж генераторів. Дирекція розвитку та співробітництва Федерального департаменту закордонних справ (FDFA) придбала обладнання у Швейцарії та організувала його транспортування. Завантажені цією технікою вантажівки сьогодні вирушили до України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обладнання буде передано українській службі цивільного захисту. Відомо, що генератори можна буде використовувати в наметах або у великих приміщеннях, куди мешканці зможуть прийти погрітися.

Наразі влада Швейцарії розглядає можливість відправки додаткових постачань допомоги.

"Ці постачання є частиною ширшого плану дій, щоб допомогти українському населенню пережити цю зиму. План, офіційно оприлюднений президентом Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассісом на конференції в Парижі 13 грудня, передбачає фінансування проєктів, спрямованих на швидке відновлення енергетичної інфраструктури та житла в Україні", - додала пресслужба Федеральної ради країни.

3 листопада уряду Швейцарії повідомив, що країна виділить Україні майже $100 мільйонів на відбудову енергетичної інфраструктури. Швейцарія допоможе українським енергетикам закуповувати джерела енергії та запчастини. Також вона бере участь у ремонті систем кріплення рейок (для перевезення важких вантажів, таких як зерно) і надає гуманітарну підтримку.

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