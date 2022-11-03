Швейцарія виділить Україні майже $100 мільйонів на відбудову енергетичної інфраструктури
Федеральна рада Швейцарії виділила 100 мільйонів швейцарських франків (майже $100 мільйонів) на відновлення енергетичної інфраструктури України
Про це йдеться на порталі уряду Швейцарії.
"На засіданні 2 листопада 2022 року Федеральна рада ухвалила План дій допомоги взимку для підтримки народу України. На додаток до чинної гуманітарної діяльності в Україні та регіоні, вона надає 100 мільйонів швейцарських франків для підтримки термінової реабілітації енергетичної інфраструктури та полегшення нестабільної гуманітарної ситуації", - зазначили в уряді країни.
Швейцарія допоможе українським енергетикам закуповувати джерела енергії та запчастини. Також вона бере участь у ремонті систем кріплення рейок (для перевезення важких вантажів, таких як зерно) і надає гуманітарну підтримку.
Також країна шукає шляхи постачання в Україну додаткових видів допомоги: генераторів, помп або установок для очищення води.
Федеральна рада подасть до парламенту запит про додаткові 76 мільйонів швейцарських франків для покриття цих витрат.
- 2 листопада Швейцарія ввела санкції проти Ірану через постачання дронів Росії. При цьому Федеральний департамент економіки та енергетики спільно з Федеральним департаментом закордонних справ вирішили не приймати санкції ЄС, введені проти Ірану у зв'язку з нинішніми протестами.
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