Про це йдеться на порталі уряду Швейцарії.

"20 жовтня ЄС запровадив санкції проти трьох іранських фізичних осіб та однієї іранської організації. Вони нібито причетні до розробки та постачання до Росії безпілотників, які використовувалися під час війни в Україні", - йдеться в повідомлені.

При цьому Федеральний департамент економіки та енергетики спільно з Федеральним департаментом закордонних справ вирішили не приймати санкції ЄС, введені проти Ірану у зв'язку з нинішніми протестами. Зазначається, що рішення було прийнято з урахуванням усіх внутрішніх і зовнішньополітичних інтересів Швейцарії.

Водночас Швейцарія засудила застосування сили іранськими правоохоронцями під час протестів та закликає Іран виконувати свої зобов’язання щодо прав людини на двосторонньому та багатосторонньому рівнях.

30 серпня стало відомо, що Іран таємно постачає Росії ударні безпілотники, які використовують у війні проти України.

5 жовтня в МЗС Ірану заперечили постачання дронів-камікадзе до РФ.

14 жовтня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що наразі російська армія має на озброєнні ще близько 300 дронів, поставлених Іраном.

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