Швейцарія ввела нові санкції проти Білорусі: список

Про це повідомляє DW.



Відтак, швейцарські санкції поширюються на:

авіакомпанію "Белавіа";

білоруське держпідприємство "Центркурорт";

ТОВ "Оскартур";

готель "Планета" та готель "Мінськ";

спецпідрозділ білоруських прикордонних військ "Окрема служба активних заходів" (ОСАМ);

компанії "Гродно Азот", "Білоруснафта" та "Белшина";

на сирійську авіакомпанію Cham Wings і паспортно-візову службу VIP Grub, що базується в Стамбулі.

голова білоруського Держприкордонкомітету Анатолій Лаппо;

начальник Гродненської прикордонної групи Костянтин Молостов;

начальник Полоцького прикордонного загону Павло Харченко;

прессекретар МЗС Анатолій Глаз;

керівник Окремої служби активних заходів Ігор Крючков та інші.

Нагадаємо, 2 грудня 2021 ЄС увів п'ятий пакет санкцій проти Білорусі. Під обмеження потрапили авіакомпанії, організації, підприємства та 17 фізосіб.

При цьому серед фізичних осіб, що потрапили під санкції:Рішення ухвалили 17 грудня, воно набуло чинності 20 грудня о 18:00.