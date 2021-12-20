Футболіст збірної України зацікавив німецькі топ-клуби
Швейцарія ввела нові санкції проти Білорусі: список
У понеділок, 20 грудня, Швейцарія розширила санкції проти Білорусі. Під штрафні заходи потрапили 17 фізичних осіб та 9 організацій, які мають відношення до провезення мігрантів через Білорусь
Про це повідомляє DW.
Відтак, швейцарські санкції поширюються на:
- авіакомпанію "Белавіа";
- білоруське держпідприємство "Центркурорт";
- ТОВ "Оскартур";
- готель "Планета" та готель "Мінськ";
- спецпідрозділ білоруських прикордонних військ "Окрема служба активних заходів" (ОСАМ);
- компанії "Гродно Азот", "Білоруснафта" та "Белшина";
- на сирійську авіакомпанію Cham Wings і паспортно-візову службу VIP Grub, що базується в Стамбулі.
При цьому серед фізичних осіб, що потрапили під санкції:
- голова білоруського Держприкордонкомітету Анатолій Лаппо;
- начальник Гродненської прикордонної групи Костянтин Молостов;
- начальник Полоцького прикордонного загону Павло Харченко;
- прессекретар МЗС Анатолій Глаз;
- керівник Окремої служби активних заходів Ігор Крючков та інші.
Рішення ухвалили 17 грудня, воно набуло чинності 20 грудня о 18:00.
- Нагадаємо, 2 грудня 2021 ЄС увів п'ятий пакет санкцій проти Білорусі. Під обмеження потрапили авіакомпанії, організації, підприємства та 17 фізосіб.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+0
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.14
Купівля 27.14Продаж 27.37
-
EUR
Купівля 30.5Продаж 30.94
- Актуальне
- Важливе
2021, понедiлок
20 грудня
19:13
Ексклюзив
"Щоб Зеленський міг зробити відосик на новорічне привітання": Ємець назвав підозру Порошенку методами диктатури
19:00
Зеленський, Дуда та Наусєда зустрілися на Франківщині: обговорили агресію РФ і міграційну кризу
18:55
Кримськотатарський телеканал ATR може припинити мовлення на окупований Крим через недофінансування, - Денісова
18:15
Ексклюзив
"Йшлося про купівлю вугілля в українських підприємств без запитів через "Л/ДНР": експерт назвав підозру Порошенку "більше політичною, ніж юридичною
17:45
День у зоні ООС: з боку України - двоє травмованих вибухом військових, росіяни тричі порушили режим тиші
17:42
Українська команда NAVI перемогла росіян і тріумфувала на престижному кіберспортивному турнірі
17:24
Було джерелом чистої води і місцем відпочинку: окупанти завалюють сміттям Інкерманське водоймище
16:50
За твором Лесі Українки: з'явився новий трейлер мультфільму "Мавка. Лісова пісня", названо дату виходу в кінопрокат
16:47
Ексклюзив
Банкова прагне прив'язати Порошенка до Медведчука, - політолог про підозру п'ятому президенту
16:29
ОБСЄ за тиждень зафіксувала понад 100 одиниць військової техніки РФ за межами зберігання, - Міноборони
16:04
Сфабрикована за вказівкою Офісу Зеленського справа проти Порошенка перетвориться на такий же фарс, як і попередні, – Олександр Турчинов
15:57
Інфографіка
Transfermarkt склав новий рейтинг найдорожчих футболістів УПЛ: хто подорожчав найбільше
15:31
Підвищує рівень антитіл у 37 разів: Moderna заявила про ефективність бустерної дози її вакцини від "Омікрону"
15:09
Усик може уникнути реваншу з Джошуа, - промоутер заінтригував фанатів інформацією про новий бій українця
15:02
Підтримка членства України в ЄС і НАТО: президенти України, Литви та Польщі підписали декларацію