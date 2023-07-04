Про це 4 липня заявив уряд, передає Reuters.

Міністр оборони Швейцарії Віола Амхерд має підписати декларацію про намір приєднатися до програми під час зустрічі зі своїми колегами з Австрії та Німеччини в п’ятницю.

На думку критиків, такий крок несумісний із давньою традицією нейтралітету країни.

Що відомо про проєкт "Небесний щит"

Проєкт було засновано Німеччиною у 2022 році. Тодішня федеральна міністерка оборони Крістін Ламбрехт разом із колегами підписала декларацію про Європейську ініціативу "Небесний щит" на полях зустрічі НАТО в Брюсселі.

До проєкту, крім Німеччини, залучено ще 14 країн. Зокрема йдеться про Британію, Словаччину, Норвегію, Латвію, Угорщину, Болгарію, Бельгію, Чехію, Фінляндію, Литву, Нідерланди, Румунію та Словенію. Представники цих країн були присутні на церемонії підписання декларації "Небесного щита".

У грудні 2022 року канцлер ФРН Олаф Шольц висловив сподівання, що "Небесний щит" над Європою буде створено протягом п'яти років. За його словами, проєкт став особливо актуальним після початку повномасштабної війни РФ проти України.