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Швейцарія зупиняє обмін податковою інформацією з РФ, - CNN

16 вересня, 2022 п'ятниця
18:45
Світ Швейцарія

Швейцарія припиняє обмін податковою інформацією з Росією, щоб запобігти "неналежному" використанню конфіденційної інформації

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву представника Державного секретаріату з міжнародних фінансів Швейцарії. 

"Через нечітку та невизначену ситуацію у зв’язку з військовою агресією Росії проти України, немає жодних гарантій, що конфіденційна інформація не буде використана неналежним чином", - сказав він.

Зазначається, що Швейцарія реагує, так само як усі держави-члени Європейського союзу, США, Канада та Британія.

Згідно з вебсайтом ради, податкові органи обмінюються інформацією - наприклад, про фінансові звіти та попередні податкові рішення - "з метою підвищення прозорості та запобігання транскордонному ухилянню від сплати податків".

Обмін податковою інформацією між Росією та Швейцарією був розпочатий лише у 2019 році.

  • 16 вересня Швейцарія призупинила спрощений візовий режим із Росією. У 2009 році Швейцарія та Російська Федерація підписали угоду про спрощення видачі віз своїм громадянам. Ця угода спростила процедуру отримання віз для певних груп осіб та випадків поїздок, а також знизила або скасувала візові збори. Тепер Федеральна рада вирішила повністю призупинити дію угоди.

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