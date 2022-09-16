Швейцарія призупинила спрощений візовий режим із Росією

Про це повідомляє пресслужба уряду Швейцарії.

"На своєму засіданні 16 вересня 2022 року Федеральна рада ухвалила рішення призупинити дію угоди Швейцарії з Росією. Навесні Швейцарія вже припиняла спрощення візового режиму для певних груп осіб, таких як російські бізнесмени, та звільнення від віз для російських дипломатів", - йдеться у повідомленні.

У 2009 році Швейцарія та Російська Федерація підписали угоду про спрощення видачі віз своїм громадянам. Ця угода спростила процедуру отримання віз для певних груп осіб та випадків поїздок, а також знизила або скасувала візові збори. Тепер Федеральна рада вирішила повністю призупинити дію угоди.

Проте це означає загального заморожування віз для російських громадян. Натомість візові процедури для російських громадян знову регулюватимуться звичайними правилами Візового кодексу.

13 вересня Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди припинили оформлювати туристичні візи для росіян. Нині продовжують приймати туристичні документи у таких країнах, як Італія, Іспанія, Греція, Франція, Угорщина та Кіпр.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb