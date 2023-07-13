Швидше б вересень: світ чекає на презентацію iPhone 15

Що відомо про iPhone 15?

Традиційно корпорація Apple грає з шанувальниками в гру: вона нібито ретельно приховує всі подробиці про свої новинки, але технічні характеристики з'являються в медіа як інсайдерська інформація. Сьогодні про Айфон 15 відомо вже досить багато. Ймовірно, у нього знову з'явиться чубчик, але він буде частково у формі врізки посеред екрана. Розміри залишаться колишніми, як і діагональ дисплея. На корпусі з'явиться порт USB - цього вимагали європейські уряди.

З'являться нові відтінки корпусу - ними мають стати малиновий, м'ятно-зелений і світло-блакитний. Залишаться і класичні сірий, графіт, можливо золотий.

Спочатку були припущення, що новий Айфон буде оснащений комп'ютерним процесором М1, але чутки не виправдалися. Смартфони отримають фірмові 5-нанометрові А Біонік, але з поліпшеними характеристиками, більшим рівнем потужності та швидкодії. Також зросте обсяг оперативної та накопичувальної пам'яті, що теж позитивно позначиться на продуктивності.

Значні вдосконалення торкнуться камерного модуля - це стосується як оптики, так і програмного забезпечення. Флагманські моделі отримають унікальний перископічний об'єктив, який забезпечить збільшення зображення в 5-6 разів.

Смартфони отримають нові акумулятори зі збільшеною ємністю, що дасть змогу збільшити автономний час роботи приблизно на 20%. Збережеться можливість комфортно заряджати телефон за допомогою бездротової системи MagSafe.

Ціни питання

Якщо ви вже вирішили купити iPhone 15, ціна навряд чи вас зупинить. Але все ж зупинитися на цьому питанні варто. Ймовірно, його вартість стартуватиме від 899 доларів у базовій моделі та від 1199 - у флагманській. Магазин Епл у Києві продаватиме гаджети традиційно трохи дорожче - це цінова політика корпорації для українського ринку, який у Купертіно поки що вважають другорядним. Щойно вийде п'ятнадцяте покоління, автоматично подешевшають Айфон 14.

Де купити новий Айфон в Україні?

Рекомендуємо звернутися до мережі магазинів Apple у Києві My Cloud Store. Тут вам завжди зможуть запропонувати найкращі ціни та офіційні гарантії якості. Але головне - новинки з'являються тут першими, щойно стартують продажі в Україні. Тож стежте за оновленнями на сайті інтернет-магазину!