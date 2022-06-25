Швидше за все, ця війна закінчиться за столом переговорів, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна Росії проти України має закінчитися за столом переговорів
Про це Столтенберг заявив у інтерв'ю El Pais.
"Швидше за все, ця війна закінчиться за столом переговорів. Ми відповідаємо за те, щоб забезпечити максимально сильну позицію України. І найкращий спосіб зробити це - надавати потужну військову та економічну підтримку та просувати жорсткі санкції проти Росії", - сказав Столтенберг.
Він додав, що НАТО хоче допомогти Україні залишитися суверенною та незалежною європейською нацією.
- 23 червня Єнс Столтенберг заявив, що країни Альянсу мають "політичне і моральне зобов'язання" не припиняти постачання зброї Україні, доки не закінчиться війна
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