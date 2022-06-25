Про це Столтенберг заявив у інтерв'ю El Pais.

"Швидше за все, ця війна закінчиться за столом переговорів. Ми відповідаємо за те, щоб забезпечити максимально сильну позицію України. І найкращий спосіб зробити це - надавати потужну військову та економічну підтримку та просувати жорсткі санкції проти Росії", - сказав Столтенберг.

Він додав, що НАТО хоче допомогти Україні залишитися суверенною та незалежною європейською нацією.

23 червня Єнс Столтенберг заявив, що країни Альянсу мають "політичне і моральне зобов'язання" не припиняти постачання зброї Україні, доки не закінчиться війна

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