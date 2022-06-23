Країни НАТО мають "політичне та моральне зобов'язання" постачати зброю Україні, - Столтенберг

Про це йдеться в Politico.

"Ми повинні підтримувати постачання сучасних озброєнь, важких озброєнь, як це вже давно роблять союзники НАТО, а також ту роль, яку НАТО може відіграти у забезпеченні підтримки", - сказав генсек НАТО.

Столтенберг також зазначив, що війна в Україні буде тривалою і додав, що вона фактично розпочалася ще у 2014 році, коли Росія анексувала Крим та підтримала бойовиків на Донбасі.

22 червня Єнс Столтенберг заявив, що на саміті НАТО ухвалять новий пакет допомоги Україні. Він складатиметься з конкретних проєктів у рамках негайної та короткострокової допомоги, включаючи постачання обладнання для боротьби з дронами, захищених засобів зв'язку та палива.

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