На саміті НАТО ухвалять новий пакет допомоги Україні, - Столтенберг

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

"Ми зміцнимо нашу підтримку для України та інших партнерів, які перебувають під ризиком. Я вітаю той факт, що президент Зеленський звернеться до нашого саміту. Україна перебуває у критичній ситуації, й існує негайна необхідність наростити нашу допомогу", - сказав генсек НАТО.

Він підтвердив, що під час саміту в Мадриді союзники Альянсу ухвалять новий широкий пакет підтримки для України. Він складатиметься з конкретних проєктів у рамках негайної та короткострокової допомоги, включаючи постачання обладнання для боротьби з дронами, захищених засобів зв'язку та палива.

"Найважливіше, що ми також дивимось у більш віддалену перспективу, включаючи допомогу Україні у переході від військового обладнання ще пострадянської ери до сучасного обладнання НАТО, у підвищенні взаємосумісності, у подальшому зміцненні інститутів у сферах безпеки та оборони", - сказав Столтенберг.

21 червня президент Зеленський обговорив з прем'єром Іспанії майбутній саміт НАТО.

Президента України Володимира Зеленського запросять на саміт НАТО, в нього, за потреби, буде можливість звернутися до лідерів онлайн.

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