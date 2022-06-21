Зеленський обговорив з прем'єром Іспанії майбутній саміт НАТО та продовольчу безпеку
21 червня президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом
Про це Зеленський написав у Twitter.
"Подякував за підтримку рішення Європейської комісії про статус кандидата для України. Обговорили можливі результати саміту НАТО в Мадриді. Продовольча безпека також була на порядку денному", - зазначив він.
Саміт НАТО відбудеться у Мадриді 29-30 червня.
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