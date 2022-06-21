Зеленський обговорив з прем'єром Іспанії майбутній саміт НАТО та продовольчу безпеку

Про це Зеленський написав у Twitter.

"Подякував за підтримку рішення Європейської комісії про статус кандидата для України. Обговорили можливі результати саміту НАТО в Мадриді. Продовольча безпека також була на порядку денному", - зазначив він.

Саміт НАТО відбудеться у Мадриді 29-30 червня.

Уряд Британії працює над примусом Росії до припинення війни в Україні та зняття блокади з портів, звідки можливе вивезення зернових.