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Сі Цзіньпін не захотів тиснути руку Путіна

6 лютого, 2022 неділя
19:34
Світ

Зустріч керівників РФ та КНР Володимира Путіна і Сі Цзіньпіна в Пекіні в п'ятницю, 4 лютого 2022 року, пройшла без традиційного в таких випадках рукостискання

Ввечері у неділю, 6 лютого 2022 року, відповідальний за протокол Путіна Владислав Китаєв пояснив, чому так сталося. Про це чиновник розповів в інтерв'ю пропагандистський програмі "Москва. Кремль. Путін" на федеральному каналі "Росія 1", передає Еспресо.TV.

За словами Китаєва, з огляду на пандемію COVID-19 обійтися без рукостискання просила китайська сторона.

"Все було обумовлено та погоджено заздалегідь. Наші китайські колеги попросили обійтися без рукостискання. Ми не знайшли у цьому нічого кримінального. І погодилися на це», - цитує ТАСС шефа протоколу Володимира Путіна.

Більше того, наголосив він, подібна практика в Кремлі поширилася з початку пандемії коронавірусу. Так коли колишній канцлер ФРН Ангела Меркель приїжджала до Москви, її служба протоколу також "попросила відмовитися від рукостискань".


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Китай
Олімпіада
Пекін
Володимир Путiн
Коронавірус
рука
Сі Цзиньпін
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